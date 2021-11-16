***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.11.2021 17:24
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 15.11.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 16.11.2021 tarihli ve 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
SPK Onaylı Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978076
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|ELITE
|19,72
|97.336.761
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.440.005
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.344.388
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|ARASE
|95,35
|87.523.440
|% -8,67
|
|OYLUM
|8,01
|15.145.548
|% -8,56
|
|TSPOR
|7,13
|1.015.432.869
|% -8,35
|
|TSKB
|1,58
|489.848.330
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,10
|11.795.738
|% -7,51
|
|GARAN
|12,07
|3.983.402.120
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,34
|3.096.786.708
|% -1,47
|
|AKBNK
|6,99
|2.836.728.579
|% 0,29
|
|PETKM
|7,91
|2.371.678.233
|% -0,25
|
|THYAO
|17,63
|1.779.201.875
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,34
|3.096.786.708
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,17
|476.363.040
|% -5,65
|
|AKBNK
|6,99
|2.836.728.579
|% 0,29
|
|GARAN
|12,07
|3.983.402.120
|% 3,78
|
|PETKM
|7,91
|2.371.678.233
|% -0,25
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2780
|10,2861
|% 2,27
|
|Euro
|11,6705
|11,6837
|% 2,17
|
|Sterlin
|13,7479
|13,8169
|% 2,25
|
|Frank
|11,0139
|11,0803
|% 1,75
|
|Riyal
|2,7304
|2,7441
|% 2,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-3,26
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,19
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
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|B. Petrol
|81,90
|81,90
|-0,15
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