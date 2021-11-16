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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.11.2021 17:24
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 15.11.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 16.11.2021 tarihli ve 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
SPK Onaylı Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978076


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