***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
04.08.2022 16:15
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/08/2022 04/08/2022 10632
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051898
BIST
16:212.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 38,65
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:2117,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:2118,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0617
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:211.026,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.026,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:19
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9604
|% 0,19
|
|Euro
|18,2913
|18,3055
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,6710
|21,7797
|% -0,17
|
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,03
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|10,04
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.355
|3.391
|16,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|-0,71
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:32TUKAS
Yüzde 5.10 oranında artışla 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 036, 305 adet işlem
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16:31CEOEM
Yüzde 8.86 oranında artışla 12.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 695 adet işlem
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16:30MIPAZ
Yüzde 6.78 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 623, 691 adet işlem
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16:28KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 303, 853 adet işlem
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16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO