***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 17 694.209 95.357.998 221.866.286 344.918.510 344.918.510Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.000.000 17 694.209 95.357.998 221.866.286 344.918.510 344.918.510Transferler30 3.670.000 124.911 217.270.468 -221.866.286 -800.907 -800.907Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)127.343.586 127.343.586 127.343.586Dönem Karı (Zararı)30 127.343.586 127.343.586 127.343.586Sermaye Arttırımı219.330.000 219.330.000 219.330.000Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 17 819.120 312.628.466 127.343.586 690.791.189 690.791.189Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173Transferler30 71.902.086 -71.902.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17 92.493.625 92.493.608 92.493.608Dönem Karı (Zararı)92.493.625 92.493.625 92.493.625Sermaye Arttırımı30 -17 -17 -17Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 45.315.678 819.120 390.297.358 92.493.625 828.925.781 828.925.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.382.961 -201.894.573Dönem Karı (Zararı)92.493.625 127.343.586Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 92.493.625 127.343.586Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-93.308.754 -126.981.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,20 120.450 18.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.457 1.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 50.457 1.099Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.989.380 17.455Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 -3.989.380 17.455Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-112.660.571 -158.608.646Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -112.660.571 -158.608.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 23.170.290 31.728.324Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-138.614Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -138.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.567.832 -202.284.528Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 79.546.369 -202.634.188Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-857.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -857.525Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.925.732 83.010İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -84.925.000 83.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -732Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 2.995.817 1.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.644.262 245.413İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 646.939 245.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 997.323 -477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 38.738 338Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.188 782İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 92.188 782İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-101.949 18.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 90.803 -88.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -192.752 106.647Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.382.961 -201.922.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)28.122YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.038.777 132.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri138.614Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 138.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.038.777 -6.189Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -97.977 -6.189Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-940.800FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.961.255 219.301.875Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 219.330.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -28.125 -28.125Alınan Faiz3.989.380YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)539.517 17.539.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)539.517 17.539.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ497.556 1.470.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.037.073 19.010.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri49 1.037.073 497.556Finansal Yatırımlar47.352.105 130.899.835Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar47.352.105 130.899.835Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 47.352.105 130.899.835Ticari Alacaklar881.125 23.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 881.125 23.600Diğer Alacaklar98.926.908 14.001.176İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 98.925.000 14.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.908 1.176Peşin Ödenmiş Giderler138.697 3.134.514İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 138.697 3.134.514Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 156.754Diğer Dönen Varlıklar482.283 416.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 482.283 416.331ARA TOPLAM148.818.191 149.129.766TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR148.818.191 149.129.766DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar790.968.912 674.306.980Diğer Finansal Yatırımlar47 790.968.912 674.306.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 700.000 700.000Maddi Duran Varlıklar1.444.233 1.423.908Taşıtlar14 1.314.494 1.386.989Mobilya ve Demirbaşlar14 129.739 36.919Kullanım Hakkı Varlıkları20 443.008 459.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar914.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 914.667TOPLAM DURAN VARLIKLAR794.470.820 676.890.561TOPLAM VARLIKLAR943.289.011 826.020.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.634 203.651İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.634 203.651Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,47 106.634 203.651Ticari Borçlar1.942.615 298.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 945.292 298.353İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 997.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 51.247 12.509Diğer Borçlar187.038 94.850İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 187.038 94.850Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 404.081Kısa Vadeli Karşılıklar27.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 27.715ARA TOPLAM2.719.330 609.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.719.330 609.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar419.538 303.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar419.538 303.541Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 419.538 303.541Uzun Vadeli Karşılıklar22.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 22.743Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 111.201.619 88.675.250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.643.900 88.978.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER114.363.230 89.588.154ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar828.925.781 736.432.173Ödenmiş Sermaye30 300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 45.315.678 45.315.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler819.120 819.120Yasal Yedekler30 819.120 819.120Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 390.297.358 318.395.272Net Dönem Karı veya Zararı41 92.493.625 71.902.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR828.925.781 736.432.173TOPLAM KAYNAKLAR943.289.011 826.020.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 113.429.006 159.831.972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)113.429.006 159.831.972BRÜT KAR (ZARAR)113.429.006 159.831.972Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.346.815 -291.551Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 32.016 153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -392.567 -696.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.721.640 158.844.193Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 138.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.721.640 158.982.807Finansman Gelirleri37 3.989.380 219.704Finansman Giderleri37 -47.105 -17.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.663.915 159.185.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.170.290 -31.841.470Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -643.920 -113.146Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -22.526.370 -31.728.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.493.625 127.343.586DÖNEM KARI (ZARARI)92.493.625 127.343.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 92.493.625 127.343.586Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.493.608 127.343.586Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.493.608 127.343.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024056BIST