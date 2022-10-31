***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:14
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 17 694.209 95.357.998 226.832.185 344.918.510 344.918.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.000.000 17 694.209 95.357.998 226.832.185 344.918.510 344.918.510
Transferler
30 3.670.000 124.911 223.037.274 -226.832.185
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.981.658 34.981.658 34.981.658
Dönem Karı (Zararı)
30 34.981.658 34.981.658 34.981.658
Sermaye Arttırımı
219.330.000 219.330.000 219.330.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 17 819.120 318.395.272 34.981.658 604.196.067 604.196.067
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Transferler
30 71.902.086 -71.902.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 1.779.819 -1.779.819 575.426.567 575.426.550 575.426.550
Dönem Karı (Zararı)
1.779.819 -1.779.819 575.426.567 575.426.567 575.426.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 -17 -17
Sermaye Arttırımı
30 75.000.000 -45.315.678 -29.684.322 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 2.598.939 358.833.217 575.426.567 1.311.858.723 1.311.858.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.476.432 -220.700.481
Dönem Karı (Zararı)
575.426.567 34.981.658
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 575.426.567 34.981.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-649.913.119 -10.746.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,20 454.276 56.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.320 11.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 25.320 11.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
431.876 50.865
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 431.876 50.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-652.212.094 -13.176.033
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -652.212.094 -13.176.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.399.932 2.448.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.429 -137.660
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -12.429 -137.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.962.984 -244.855.794
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.755.124 -244.997.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-375.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-372.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.004.992 83.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -27.000.000 83.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -27.717.313 -56.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.799 165.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -271.451 178.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.652 -12.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 80.534 2.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.696 14.316
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 52.696 14.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.942.577 -67.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -74.216 -139.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 143.016.793 72.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.476.432 -220.620.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.290.522 119.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.429 138.614
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 12.429 138.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.302.951 -18.729
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -362.151 -18.729
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -940.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.876 219.245.625
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 219.330.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -431.876 -84.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.034 -1.334.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
754.034 -1.334.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
497.556 1.470.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.251.590 135.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.251.590 497.556
Finansal Yatırımlar
89.956.351 130.899.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
89.956.351 130.899.835
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
47 89.956.351 130.899.835
Ticari Alacaklar
399.195 23.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 396.540 23.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.655
Diğer Alacaklar
41.006.168 14.001.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
41.000.000 14.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.168 1.176
Peşin Ödenmiş Giderler
30.851.827 3.134.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.851.827 3.134.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
156.754
Diğer Dönen Varlıklar
416.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 416.331
ARA TOPLAM
163.465.131 149.129.766
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.465.131 149.129.766
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.378.217.682 674.306.980
Diğer Finansal Yatırımlar
47 1.378.217.682 674.306.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 700.000 700.000
Maddi Duran Varlıklar
1.520.692 1.423.908
Taşıtlar
14 1.169.503 1.386.989
Mobilya ve Demirbaşlar
14 351.189 36.919
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.100.998 459.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
757.867
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 757.867
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.382.297.239 676.890.561
TOPLAM VARLIKLAR
1.545.762.370 826.020.327
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
463.862 203.651
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
463.862 203.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 463.862 203.651
Ticari Borçlar
38.554 298.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 26.902 298.353
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 93.043 12.509
Diğer Borçlar
147.546 94.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 147.546 94.850
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.697.748
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.697.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
264.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
40 3.792
ARA TOPLAM
13.709.309 609.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.709.309 609.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.040.173 303.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.040.173 303.541
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.040.173 303.541
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.545
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 219.132.620 88.675.250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.194.338 88.978.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.903.647 89.588.154
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.311.858.723 736.432.173
Ödenmiş Sermaye
30 375.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
45.315.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.598.939 819.120
Yasal Yedekler
2.598.939 819.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 358.833.217 318.395.272
Net Dönem Karı veya Zararı
41 575.426.567 71.902.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.311.858.723 736.432.173
TOPLAM KAYNAKLAR
1.545.762.370 826.020.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 701.696.768 39.689.094 503.089.242 -515.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
701.696.768 39.689.094 503.089.242 -515.323
BRÜT KAR (ZARAR)
701.696.768 39.689.094 503.089.242 -515.323
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -5.834.475 -1.165.970 -2.491.842 -582.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 871.479 30.959 538.500 436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -573.645 -2.273.473 -98.626 -708.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
696.160.127 36.280.610 501.037.274 -1.806.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 12.686 138.614 12.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
696.172.813 36.419.224 501.049.960 -1.806.307
Finansman Gelirleri
37 11.630.261 1.230.395 3.560.486 291.732
Finansman Giderleri
37 -519.205 -50.865 -387.125 -16.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
707.283.869 37.598.754 504.223.321 -1.530.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-131.857.302 -2.617.096 -91.433.554 5.221.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.399.932 -168.359 -264.948 -127.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -130.457.370 -2.448.737 -91.168.606 5.348.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075415
BIST