***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 17 694.209 95.357.998 226.832.185 344.918.510 344.918.510Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.000.000 17 694.209 95.357.998 226.832.185 344.918.510 344.918.510Transferler30 3.670.000 124.911 223.037.274 -226.832.185Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.981.658 34.981.658 34.981.658Dönem Karı (Zararı)30 34.981.658 34.981.658 34.981.658Sermaye Arttırımı219.330.000 219.330.000 219.330.000Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 17 819.120 318.395.272 34.981.658 604.196.067 604.196.067Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173Transferler30 71.902.086 -71.902.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17 1.779.819 -1.779.819 575.426.567 575.426.550 575.426.550Dönem Karı (Zararı)1.779.819 -1.779.819 575.426.567 575.426.567 575.426.567Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17 -17 -17Sermaye Arttırımı30 75.000.000 -45.315.678 -29.684.322 0 0Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 2.598.939 358.833.217 575.426.567 1.311.858.723 1.311.858.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.476.432 -220.700.481Dönem Karı (Zararı)575.426.567 34.981.658Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 575.426.567 34.981.658Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-649.913.119 -10.746.001Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,20 454.276 56.793Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.320 11.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 25.320 11.297Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler431.876 50.865Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 431.876 50.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-652.212.094 -13.176.033Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -652.212.094 -13.176.033Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.399.932 2.448.737Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.429 -137.660Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -12.429 -137.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler76.962.984 -244.855.794Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.755.124 -244.997.618Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-375.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-372.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.004.992 83.010İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -27.000.000 83.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.992Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -27.717.313 -56.417Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.799 165.483İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -271.451 178.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 11.652 -12.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 80.534 2.510Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.696 14.316İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 52.696 14.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142.942.577 -67.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -74.216 -139.262Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 143.016.793 72.184Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.476.432 -220.620.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-80.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.290.522 119.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.429 138.614Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 12.429 138.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.302.951 -18.729Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -362.151 -18.729Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -940.800FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-431.876 219.245.625Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 219.330.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -431.876 -84.375YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)754.034 -1.334.971NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)754.034 -1.334.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ497.556 1.470.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.251.590 135.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.251.590 497.556Finansal Yatırımlar89.956.351 130.899.835Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar89.956.351 130.899.835Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar47 89.956.351 130.899.835Ticari Alacaklar399.195 23.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 396.540 23.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.655Diğer Alacaklar41.006.168 14.001.176İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar41.000.000 14.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.168 1.176Peşin Ödenmiş Giderler30.851.827 3.134.514İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 30.851.827 3.134.514Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar156.754Diğer Dönen Varlıklar416.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 416.331ARA TOPLAM163.465.131 149.129.766TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR163.465.131 149.129.766DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.378.217.682 674.306.980Diğer Finansal Yatırımlar47 1.378.217.682 674.306.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 700.000 700.000Maddi Duran Varlıklar1.520.692 1.423.908Taşıtlar14 1.169.503 1.386.989Mobilya ve Demirbaşlar14 351.189 36.919Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.100.998 459.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar757.867Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 757.867TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.382.297.239 676.890.561TOPLAM VARLIKLAR1.545.762.370 826.020.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları463.862 203.651İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları463.862 203.651Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 463.862 203.651Ticari Borçlar38.554 298.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 26.902 298.353İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 93.043 12.509Diğer Borçlar147.546 94.850İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 147.546 94.850Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.697.748İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.697.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü264.764Kısa Vadeli Karşılıklar3.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar40 3.792ARA TOPLAM13.709.309 609.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.709.309 609.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.040.173 303.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.040.173 303.541Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 1.040.173 303.541Uzun Vadeli Karşılıklar21.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.545Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 219.132.620 88.675.250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.194.338 88.978.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER233.903.647 89.588.154ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.311.858.723 736.432.173Ödenmiş Sermaye30 375.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)45.315.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.598.939 819.120Yasal Yedekler2.598.939 819.120Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 358.833.217 318.395.272Net Dönem Karı veya Zararı41 575.426.567 71.902.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.311.858.723 736.432.173TOPLAM KAYNAKLAR1.545.762.370 826.020.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 701.696.768 39.689.094 503.089.242 -515.323TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)701.696.768 39.689.094 503.089.242 -515.323BRÜT KAR (ZARAR)701.696.768 39.689.094 503.089.242 -515.323Genel Yönetim Giderleri28,33 -5.834.475 -1.165.970 -2.491.842 -582.878Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 871.479 30.959 538.500 436Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -573.645 -2.273.473 -98.626 -708.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)696.160.127 36.280.610 501.037.274 -1.806.307Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 12.686 138.614 12.686FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)696.172.813 36.419.224 501.049.960 -1.806.307Finansman Gelirleri37 11.630.261 1.230.395 3.560.486 291.732Finansman Giderleri37 -519.205 -50.865 -387.125 -16.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)707.283.869 37.598.754 504.223.321 -1.530.934Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-131.857.302 -2.617.096 -91.433.554 5.221.517Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.399.932 -168.359 -264.948 -127.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -130.457.370 -2.448.737 -91.168.606 5.348.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583DÖNEM KARI (ZARARI)575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları575.426.567 34.981.658 412.789.767 3.690.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075415BIST