***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.05.2022 16:01
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029207
BIST
16:382.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -44,73
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:3815,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:3816,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1460
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:38911,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,26
|Açılış
|: 911,67
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BOSSA
|59,40
|70.356.735
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.305.074
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.956.445
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.544.570
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.940.111
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.865.582
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.404.526
|% -9,98
|
|THYAO
|41,80
|2.692.217.313
|% -0,95
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,35
|1.984.244.914
|% -1,33
|
|ASELS
|23,92
|1.659.151.972
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,00
|1.344.055.950
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|631.803.752
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,66
|909.903.061
|% -3,92
|
|SISE
|19,90
|2.504.346.807
|% -0,70
|
|KARSN
|5,16
|651.500.139
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,64
|457.822.287
|% -5,21
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3051
|15,3134
|% 0,44
|
|Euro
|16,2079
|16,2285
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,8558
|18,9503
|% 0,59
|
|Frank
|15,3893
|15,4820
|% 0,76
|
|Riyal
|4,0690
|4,0894
|% 0,27
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,73
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,73
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,70
|
Seans Raporu
16:38
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16:53HUNER
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16:51XU030
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16:51XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 85 altında . İşlem hacmi 31, 327.00 milyon TL de
-
16:50BUCIM
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 311, 841 adet işlem