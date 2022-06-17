***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 11:59
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02 Haziran 2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
02 Haziran 2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının gerçekleştirileceği ifade edilmişti.
Bu çerçevede Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu şirketimize bildirmiştir.
02.06.2022 tarihli açıklamamızda ifade edildiği üzere, Rekabet Kurulu'na da başvurulmuş olup Rekabet Kurulu nezdindeki pay devri izin süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037884
BIST
15:332.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,56
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3317,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3318,1574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1178
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:331.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2965
|17,3104
|% 0,07
|
|Euro
|18,1319
|18,1574
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1786
|21,2848
|% -0,60
|
|Frank
|17,8813
|17,9890
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.813
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|