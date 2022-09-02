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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2022 12:38
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimize, Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) görevine Sn.Ömer Eryılmaz atanmıştır.
CFO olarak atanan Sn. Eryılmaz, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuş, ardından Sinai Yatırım Bankasında Mali Analist olarak iş hayatına başlamıştır. Aynı kurumda Mali Kontrol Müdür Yardımcısı ve Mali Kontrol Müdürü olarak çalışmıştır. Sınai Yatırım Bankası'nın Türkiye Sinai Kalkınma Bankası ile birleşmesi sonrasında Risk Yönetim Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev almış ve akabinde 2006 yılında TSKB'de Muhasebe ve Mali Kontrol, Vergi, İştirakler, Menkul Kıymetler, Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri ile Krediler Operasyon fonksiyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine getirilmiştir. 2016 yılında TSKB'nin bağlı ortaklığı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'ne Genel Müdür olarak atanmış ve 2022 yılı temmuz ayı itibariyle emeklilik nedeni ile görevden ayrılmıştır.
Sn .Eryılmaz çalışma hayatı boyunca bir çok şirkette ve dernekte yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup SPK Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanlarına sahiptir.
        
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059596


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