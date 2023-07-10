***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 10:10
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Hedef Portföy Yönetimi A.Ş, 12.000.000 TL olan sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 100.000.000 TL' na çıkarmış olup yeni sermaye 07/07/2023 tarihli 10866 sayılı TTSG tescil ve ilan edilmiştir.Yeni sermayenin tescili ile şirketimizin (B) grubu 89.500.000 TL payı olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168237
BIST
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12:176.252
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 64,92
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1726,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0654
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1728,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0772
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:171.613,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.613,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YESIL
|5,72
|101.981.939
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.008.550
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|84.271.108
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|37.105.971
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,80
|76.205.955
|% -7,27
|
|YAPRK
|115,10
|33.203.337
|% -5,66
|
|ICUGS
|8,08
|12.138.543
|% -4,94
|
|DAPGM
|38,68
|32.575.375
|% -4,16
|
|ASTOR
|82,55
|4.272.678.821
|% 1,10
|
|THYAO
|214,30
|3.278.314.002
|% -0,42
|
|ASELS
|61,15
|2.256.909.935
|% 3,56
|
|TUPRS
|90,85
|1.800.236.549
|% 0,06
|
|EREGL
|39,54
|1.781.955.040
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,39
|1.714.552.886
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,66
|401.746.113
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|139.430.381
|% 6,17
|
|YKBNK
|13,05
|973.062.263
|% 0,69
|
|PETKM
|16,31
|1.192.057.080
|% 2,39
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0852
|26,1165
|% 0,30
|
|Euro
|28,6355
|28,6521
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3347
|33,5018
|% 0,03
|
|Frank
|29,2291
|29,4052
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9341
|6,9689
|% 0,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,68
|