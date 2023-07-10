***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hedef Portföy Yönetimi A.Ş, 12.000.000 TL olan sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 100.000.000 TL' na çıkarmış olup yeni sermaye 07/07/2023 tarihli 10866 sayılı TTSG tescil ve ilan edilmiştir.Yeni sermayenin tescili ile şirketimizin (B) grubu 89.500.000 TL payı olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168237BIST