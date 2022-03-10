***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.03.2022 09:35
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008959
BIST
10:402.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 21,38
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.066
En Düşük
2.052
10:4014,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0877
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7669
En Düşük
14,6097
10:4016,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1244
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,4454
En Düşük
16,1888
10:40937,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,46
|Açılış
|: 937,18
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler10:40
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.525.259
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|769.724
|% 9,92
|
|FORMT
|0,98
|8.495.336
|% 7,69
|
|YUNSA
|15,58
|11.572.100
|% 7,67
|
|EDIP
|3,30
|1.723.185
|% -3,79
|
|ISGYO
|7,87
|71.610.982
|% -3,79
|
|AVOD
|1,83
|13.135.932
|% -3,17
|
|PETUN
|23,18
|11.030.151
|% -2,61
|
|DAGHL
|12,40
|259.806
|% -2,36
|
|THYAO
|26,58
|991.790.521
|% 1,68
|
|SASA
|56,15
|903.407.831
|% 0,63
|
|KRDMD
|14,64
|532.109.227
|% 2,16
|
|PETKM
|8,17
|324.034.771
|% 1,49
|
|EREGL
|34,32
|302.065.797
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,19
|108.996.938
|% 0,46
|
|ODAS
|1,46
|65.540.951
|% -2,01
|
|PETKM
|8,17
|324.034.771
|% 1,49
|
|THYAO
|26,58
|991.790.521
|% 1,68
|
|KRDMD
|14,64
|532.109.227
|% 2,16
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7269
|14,7362
|% 0,60
|
|Euro
|16,3341
|16,3785
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,3725
|19,4697
|% 0,68
|
|Frank
|15,8328
|15,9282
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9165
|3,9361
|% 0,67
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-10,28
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|3,49
|