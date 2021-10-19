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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2021 17:00



***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İSTANBUL
İnternet Adresi www.hedefholding.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@hedefholding.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İSTANBUL 02165575790 02165575707

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Niyazi Akkalp Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.06.2021 02165575790 niyazi@hfh.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207758,701896

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 25000000 TRY 8,33 İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 275000000 TRY 91,67 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet 80 A GRUBU 25.000.000 VE B GRUBU 215.000.000 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
MEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BÜLENT KIRIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
CİHANGİR YERSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
SÜMEYYE ATAR AVCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 5000000 4475000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971451


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Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,32 24,36 0,68  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 0,14  
B. Petrol 85,45 85,45 0,37  
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