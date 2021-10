***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İSTANBULİnternet Adresi www.hedefholding.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@hedefholding.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBurhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İSTANBUL 02165575790 02165575707Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNiyazi Akkalp Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.06.2021 02165575790 niyazi@hfh.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207758,701896Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 25000000 TRY 8,33 İşlem GörmüyorB Hamiline TRY 275000000 TRY 91,67 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet 80 A GRUBU 25.000.000 VE B GRUBU 215.000.000 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİMEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBÜLENT KIRIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİCİHANGİR YERSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESÜMEYYE ATAR AVCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAKİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAKHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 5000000 4475000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971451BIST