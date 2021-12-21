***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2021 10:35
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985047
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,0458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1441
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,9820
18:0513,7134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1267
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,6078
18:05709,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -10,20
|Açılış
|: 709,57
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0187
|12,0458
|% -1,18
|
|Euro
|13,6249
|13,7134
|% -0,92
|
|Sterlin
|16,3040
|16,3857
|% -1,61
|
|Frank
|13,2632
|13,3431
|% -1,78
|
|Riyal
|3,2507
|3,2670
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,88
|
|Altın Gr.
|709
|710
|-10,61
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,82
|8,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem