***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2022 10:55
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
İDEACORE YAZILIM A.Ş. YAZILIM 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014888
BIST
12:262.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,86
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:2614,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:2616,2320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0180
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:26913,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,14
|Açılış
|: 913,91
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,48
|99.006.005
|% 9,69
|
|ASUZU
|80,30
|117.398.580
|% 7,35
|
|YKSLN
|7,67
|90.937.343
|% 6,23
|
|POLTK
|605,50
|2.384.620
|% 5,67
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,11
|18.844.094
|% -6,33
|
|PENTA
|352,00
|49.733.464
|% -6,08
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|ETILR
|9,00
|3.686.910
|% -4,66
|
|GARAN
|12,32
|2.178.130.720
|% 0,98
|
|THYAO
|32,84
|1.936.256.659
|% 1,80
|
|EREGL
|33,10
|1.216.211.586
|% 2,03
|
|TUPRS
|223,30
|1.080.671.110
|% 4,15
|
|KRDMD
|15,36
|1.033.255.343
|% 0,39
|
|GARAN
|12,32
|2.178.130.720
|% 0,98
|
|ODAS
|1,71
|183.606.001
|% 1,18
|
|PETKM
|9,26
|885.614.835
|% 2,55
|
|YKBNK
|4,10
|351.653.893
|% 0,49
|
|AKBNK
|7,28
|598.583.652
|% 0,28
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6874
|14,6938
|% 0,15
|
|Euro
|16,2391
|16,2499
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2241
|19,3205
|% 0,01
|
|Frank
|15,8326
|15,9280
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9043
|3,9239
|% 0,16
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-3,13
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-18,43
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,08
|