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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2022 10:55
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
İDEACORE YAZILIM A.Ş. YAZILIM 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014888


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BIST En Aktif Hisseler12:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 124,60 3.807.402 % 9,97  
DAPGM 20,48 99.006.005 % 9,69  
ASUZU 80,30 117.398.580 % 7,35  
YKSLN 7,67 90.937.343 % 6,23  
POLTK 605,50 2.384.620 % 5,67  
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12:24 Alış Satış %  
Dolar 14,6874 14,6938 % 0,15  
Euro 16,2391 16,2499 % 0,00  
Sterlin 19,2241 19,3205 % 0,01  
Frank 15,8326 15,9280 % 0,00  
Riyal 3,9043 3,9239 % 0,16  
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12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -3,13  
Altın Gr. 914 914 0,06  
Cumhuriyet 6.047 6.139 -20,00  
Tam 6.018 6.168 -18,43  
Yarım 2.909 2.984 -8,91  
Çeyrek 1.459 1.492 -4,45  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 -0,04  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,00  
B. Petrol 106 106 1,08  
Seans Raporu 12:24
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