***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2022 13:45
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040295
BIST
14:292.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -26,98
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:2916,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0454
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:2917,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0240
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:29971,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,99
|Açılış
|: 971,01
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:27
|RTALB
|7,46
|98.576.821
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,82
|7.370.219
|% 9,61
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,65
|86.787.512
|% 7,58
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.154.222
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.187.215
|% -9,98
|
|BERA
|14,67
|382.722.203
|% -7,79
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,64
|2.350.756.540
|% -1,17
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|EREGL
|26,50
|820.952.591
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|KRDMD
|10,99
|625.474.890
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,29
|481.801.060
|% 0,00
|
|ODAS
|2,80
|322.142.060
|% -3,45
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|TSKB
|1,95
|194.209.456
|% -3,47
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6628
|16,6728
|% 0,21
|
|Euro
|17,3192
|17,3444
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,1250
|20,2259
|% 0,04
|
|Frank
|17,3270
|17,4314
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4277
|4,4499
|% 0,11
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,61
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.479
|6.572
|-69,00
|
|Yarım
|3.171
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.606
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,58
|
Seans Raporu
14:27
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-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 43 kaybederek (% -1.13 ) 2, 574
-
14:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
14:42XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 19, 215.00 milyon TL de
-
14:41BRYAT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 378.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 030 adet işlem
-
14:40BERA
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 076, 226 adet işlem