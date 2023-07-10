***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.07.2023 10:10
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 325000000 65.569.024,32 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228000000 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 100000000 89500000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168238
BIST
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12:166.251
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 64,06
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1626,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0614
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1628,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0839
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:161.614,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.614,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TETMT
|323,50
|3.008.550
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|101.929.595
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|82.425.344
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.990.625
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,74
|75.381.926
|% -7,47
|
|ICUGS
|8,08
|12.119.048
|% -4,94
|
|YAPRK
|116,00
|32.899.001
|% -4,92
|
|DAPGM
|38,70
|32.462.215
|% -4,11
|
|ASTOR
|82,40
|4.211.917.010
|% 0,92
|
|THYAO
|214,30
|3.270.907.441
|% -0,42
|
|ASELS
|61,15
|2.241.509.953
|% 3,56
|
|TUPRS
|90,90
|1.792.787.038
|% 0,11
|
|EREGL
|39,60
|1.775.413.492
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,39
|1.709.849.942
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,66
|400.899.379
|% 1,67
|
|ADESE
|1,71
|139.128.013
|% 5,56
|
|YKBNK
|13,06
|972.394.710
|% 0,77
|
|PETKM
|16,32
|1.180.365.597
|% 2,45
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0929
|26,0989
|% 0,24
|
|Euro
|28,6343
|28,6573
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,3281
|33,4952
|% 0,01
|
|Frank
|29,2291
|29,4051
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9341
|6,9689
|% 0,20
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,69
|