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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2023 14:49
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 565.000.000,00 113.989.224,37 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228.000.000,00 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 100.000.000,00 89.500.000,00 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500.000.000,00 100.000.000,00 TRY 20 İŞTİRAK
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARACI KURUM 29.500.000,00 9.000.000,00 TRY 30,51 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219559


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 29,48 133.184.301 % 10,00  
VERTU 48,62 114.658.603 % 10,00  
NATEN 413,50 536.180.608 % 9,97  
SMART 30,88 70.403.828 % 9,97  
ESEN 110,50 330.199.305 % 9,95  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 28,7562 28,7680 % -0,29  
Euro 31,4263 31,4552 % 0,07  
Sterlin 35,9997 36,1802 % 0,16  
Frank 32,4042 32,5994 % -0,34  
Riyal 7,6447 7,6830 % -0,32  
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15:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,63 23,66 % 0,66  
Platin 924,00 925,67 % 0,66  
Paladyum 1.055,06 1.058,36 % 0,66  
Brent Pet. 81,28 81,28 % 0,66  
Altın Ons 1.993,21 1.993,45 % 0,66  
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