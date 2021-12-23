***HEDEF* *HFP* *HDH*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2021 18:11
***HEDEF******HFP******HDH*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEDEF]
İlgili Fonlar [HDH]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.12.2021 tarihinde Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HDH) portföyündeki HEDEF HOLDİNG A.Ş. (HEDEF) hisselerinin toplamı, 5,85 fiyattan 2.500.000-TL nominal hisse alımı sonucunda %5,00 sınırını aşarak %5,05'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/12/2021 2.500.000 0 2.500.000 12.642.500 15.142.500 % 4,21 % 3,16 % 5,05 % 3,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985854
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -7,56%
|| -0,9213
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,7857
En Yüksek
|Değişim
|: -7,62%
|| -1,0544
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05652,07
En Yüksek
|Değişim
|: -7,87%
|| -55,73
|Açılış
|: 652,07
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2226
|11,2686
|% -7,56
|
|Euro
|12,7547
|12,7857
|% -7,62
|
|Sterlin
|15,0036
|15,0788
|% -7,69
|
|Frank
|12,1622
|12,2354
|% -7,99
|
|Riyal
|2,9806
|2,9955
|% -8,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,83
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,81
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,35
|-0,61
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem