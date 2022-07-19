***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 18:37
***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla,
- Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına
- Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 250.000 TL ile %50 oranında iştirak edilmesine ve sahip olunacak payların B grubu nama yazılı imtiyazsız pay olmasına,
- Söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046658
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0365
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05962,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,46
|Açılış
|: 962,78
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5833
|17,6040
|% 0,25
|
|Euro
|17,9000
|17,9332
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,9851
|21,0903
|% -0,04
|
|Frank
|18,0171
|18,1257
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,83
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.538
|6.617
|-14,00
|
|Yarım
|3.186
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de