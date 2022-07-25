***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 20:38
***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla,
- Ulusal düzenlemelere uygun olarak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanı ile 500.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına,
- Kuruluşu yapılacak Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 250.000 TL ile %50 oranında iştirak edilmesine ve sahip olunacak payların B grubu nama yazılı imtiyazsız pay olmasına,
- Söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Varlık Kiralama Şirketi'nin kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (25.07.2022) tarihinde başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047644
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