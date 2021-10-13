***HEDEF* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.10.2021 14:37
***HEDEF******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Holding A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970220
BIST
14:521.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:529,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0710
En Düşük
9,0017
14:5210,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0613
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5076
En Düşük
10,4123
14:52516,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,81
|Açılış
|: 516,19
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:52
|LUKSK
|49,50
|9.527.932
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.033.704.306
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,66
|27.212.838
|% 9,14
|
|TTRAK
|169,20
|82.191.149
|% 7,36
|
|AGESA
|22,16
|14.806.385
|% 6,85
|
|PRKAB
|19,17
|6.733.079
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.149.602
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|DOBUR
|34,82
|2.932.679
|% -8,22
|
|FROTO
|177,60
|1.033.704.306
|% 9,97
|
|THYAO
|14,33
|984.591.685
|% 2,36
|
|GARAN
|9,51
|591.279.774
|% 0,11
|
|ASELS
|16,50
|535.592.352
|% 0,98
|
|PETKM
|6,21
|484.661.201
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,85
|365.551.872
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,43
|232.548.959
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|484.661.201
|% 0,81
|
|KARSN
|3,65
|251.904.678
|% 2,24
|
|THYAO
|14,33
|984.591.685
|% 2,36
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0662
|9,0674
|% 0,36
|
|Euro
|10,4861
|10,4925
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,2994
|12,3611
|% 0,48
|
|Frank
|9,7272
|9,7858
|% 0,61
|
|Riyal
|2,4073
|2,4193
|% 0,23
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|13,86
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|23,13
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,18
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,59
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|