***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
18.05.2021 12:29
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
İlgili Şirket Ünvanı HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 227.571.100,14
Ulaşılacak Sermaye (TL) 860.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 400.000.000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 232.428.899,86
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 342.750
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 20.05.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 21.05.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HEKTS-TR.pdf
EK: 2 HEKTS-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936732
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4343
En Düşük
8,3528
18:0510,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0389
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,3008
En Düşük
10,2120
18:05507,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,83
|Açılış
|: 507,06
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3829
|8,3893
|% 0,41
|
|Euro
|10,2400
|10,2509
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,8403
|11,8997
|% 0,19
|
|Frank
|9,2747
|9,3305
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2291
|2,2403
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|12,52
|
|Altın Gr.
|507
|507
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-1,96
|