***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:15
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828237
BIST
11:2995.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.834,77
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:296,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0286
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:297,0486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:29320,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 320,38
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,10
|1.596.317
|% 8,23
|
|AKGRT
|5,11
|2.399.603
|% -14,55
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,78
|388.029.063
|% 1,72
|
|THYAO
|8,73
|320.160.616
|% 2,95
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,21
|134.483.819
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|116.130.194
|% 1,50
|
|ODAS
|1,32
|83.392.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|134.483.819
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|116.130.194
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|64.699.749
|% 1,74
|
|IHLGM
|0,90
|47.198.404
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9135
|7,9532
|% 0,03
|
|Frank
|6,6258
|6,6657
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6713
|1,6797
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,24
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,63
|34,63
|1,41
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