***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:46
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841458
BIST
12:07101.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 208,43
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:076,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:077,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
12:07385,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,02
|Açılış
|: 385,85
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.589.925
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|27.836.174
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|32.656.076
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|7.550.744
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.291.047
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|16.251.901
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|39.215.234
|% -9,99
|
|PETKM
|3,62
|293.838.245
|% 0,56
|
|THYAO
|10,70
|280.250.710
|% 0,75
|
|GARAN
|8,38
|229.810.321
|% -0,36
|
|ASELS
|27,48
|219.748.521
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,40
|164.091.846
|% 2,81
|
|ADESE
|1,54
|134.565.689
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|293.838.245
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,08
|80.324.338
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|131.305.475
|% -1,08
|
|AVOD
|2,85
|121.352.080
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6850
|8,7285
|% 0,51
|
|Frank
|7,1625
|7,2056
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,78
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|15,00
|
|Tam
|2.535
|2.589
|15,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,50
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
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|B. Petrol
|26,00
|26,00
|1,78
|
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