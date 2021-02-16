***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:02
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910046
BIST
16:481.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.545
16:487,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0122
En Düşük
6,8965
16:488,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4944
En Düşük
8,3877
16:48404,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,05
|Açılış
|: 404,19
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.680.974
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.075.926
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|154.123.480
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,29
|70.697.844
|% -8,04
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TGSAS
|24,16
|209.643.013
|% -7,57
|
|PSDTC
|30,76
|33.728.158
|% -7,35
|
|PETKM
|5,13
|2.394.137.978
|% 0,00
|
|KOZAL
|146,30
|2.378.284.019
|% -1,61
|
|GUBRF
|76,10
|1.615.553.571
|% 4,03
|
|SASA
|40,40
|1.581.257.107
|% 6,71
|
|EKGYO
|2,52
|1.332.475.353
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,54
|1.188.993.854
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,52
|1.332.475.353
|% -0,79
|
|PETKM
|5,13
|2.394.137.978
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|360.528.300
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,87
|541.865.054
|% -1,71
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0087
|7,0122
|% 0,69
|
|Euro
|8,4862
|8,4944
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6824
|9,7309
|% 0,29
|
|Frank
|7,8092
|7,8562
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8578
|1,8672
|% 0,37
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-22,59
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.686
|2.727
|-24,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-24,87
|
|Yarım
|1.292
|1.325
|-12,03
|
|Çeyrek
|648
|663
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,01
|63,01
|-0,29
|
Seans Raporu
16:48
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