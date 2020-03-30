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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.03.2020 09:14
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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında  
Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş.'nin, bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına o
ybirliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833070


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GEDIK 17,36 4.697.768 % 9,94  
ESCOM 2,33 13.944.635 % 9,91  
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Frank 6,7742 6,8150 % 0,24  
Riyal 1,7251 1,7338 % 0,77  
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Altın Gr. 339 339 1,11  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,09 14,13 -0,33  
Gümüş Gr. 2,94 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,43 26,43 -1,52  
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