***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 09:14
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin, bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına o
ybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833070
BIST
12:2787.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -170,06
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:276,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0533
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:277,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:27339,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,37
|Açılış
|: 339,43
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.948.334
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.512.577
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.697.768
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.944.635
|% 9,91
|
|SNKRN
|2,01
|1.377.242
|% 9,84
|
|GLRYH
|2,16
|224.528
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.065.164
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|112,50
|2.016.439
|% -8,54
|
|THYAO
|8,67
|349.811.232
|% -2,14
|
|ASELS
|23,32
|248.843.229
|% 0,87
|
|PGSUS
|31,94
|243.342.383
|% -7,53
|
|GARAN
|7,98
|217.873.205
|% 1,27
|
|SASA
|7,75
|199.840.184
|% 6,75
|
|IHLGM
|0,91
|71.160.638
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|25.184.279
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,90
|90.879.046
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,60
|122.871.056
|% 0,39
|
|THYAO
|8,67
|349.811.232
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0287
|8,0690
|% 0,34
|
|Frank
|6,7742
|6,8150
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7251
|1,7338
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-5,17
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|