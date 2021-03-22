***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2021 12:02
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2021 tarihli kararıyla, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919675
BIST
13:121.401
En Yüksek
|Değişim
|: -8,36%
|| -127,80
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
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1.492
En Düşük
1.380
13:127,8294
En Yüksek
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|: 8,54%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
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8,4786
En Düşük
7,5001
13:129,3463
En Yüksek
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|: 8,80%
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|Açılış
|: 9,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,8400
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9,1509
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|| 32,80
|Açılış
|: 437,61
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|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:12
|TRILC
|31,32
|104.913.211
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,20
|11.299.958
|% 9,00
|
|ARSAN
|10,76
|59.560.310
|% 6,22
|
|BJKAS
|6,19
|319.071.681
|% 5,09
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.337.757
|% -10,00
|
|VKFYO
|8,10
|10.155.909
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|24.329.533
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|24.912.178
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,12
|5.609.073
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.099.317.931
|% -9,93
|
|FROTO
|213,40
|653.725.295
|% -6,57
|
|THYAO
|12,57
|572.360.825
|% -8,85
|
|SISE
|7,05
|483.719.559
|% -8,44
|
|PETKM
|5,46
|427.204.167
|% -9,75
|
|GARAN
|7,98
|1.099.317.931
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|244.550.607
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|206.065.419
|% -9,43
|
|PETKM
|5,46
|427.204.167
|% -9,75
|
|SISE
|7,05
|483.719.559
|% -8,44
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8225
|7,8294
|% 8,54
|
|Euro
|9,3199
|9,3463
|% 8,80
|
|Sterlin
|10,8585
|10,9130
|% 8,88
|
|Frank
|8,4470
|8,4979
|% 9,25
|
|Riyal
|2,0889
|2,0994
|% 8,95
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,06
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,68
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
|