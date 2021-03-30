***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme
30.03.2021 16:44
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tamamı, 7.maddesi tadil edilmiş şekliyle ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7.madde 26/03/2021 26/03/2021 10296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921839
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1514
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1249
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 452,04
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3434
|8,3509
|% 1,85
|
|Euro
|9,7788
|9,7926
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,4213
|11,4786
|% 1,62
|
|Frank
|8,8225
|8,8757
|% 1,59
|
|Riyal
|2,2199
|2,2311
|% 1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-27,51
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
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Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem