***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/06/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi Ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini üretimini ithalat ve ihracatını iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak,Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09/06/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı32,50Toplam Tutar65.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,15%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)8,87%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHektaşın stratejik büyüme hedefleri ile uyumlu olarak ve aynı zamanda yurtdışı pazarlara açılma noktasında yeni satınalmanın olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİbrahim Halil Mete, Ali Armağan KabakcıoğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı,Piyasa çarpanları analiziDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.05.2020 (Oyak Yatırım)Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar71.616.309 TL (Oyak Yatırım)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme tutarının üzerinden iskontolu olarak gerçekleşmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 9.06.2020 tarih ve 40 numaralı toplantı kararı ileSunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin sermayesini temsil eden payların tamamının, 65.000.000 TL bedel karşılığında İbrahim Halil Mete, Ali Armağan Kabakcıoğlu 'dan Şirketimizce satın alınmasına, toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiş olup, 9.06.2020 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanmak suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.Detaylı açıklamalara web sayfamızda bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.https://www.hektas.com.tr/haberdetay/HEKTAS-Tohum-Islahina-Odaklaniyor/99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850132BIST