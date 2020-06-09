***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
09.06.2020 15:44
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini üretimini ithalat ve ihracatını iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak,
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/06/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
32,50
Toplam Tutar
65.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,15%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,87%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Hektaşın stratejik büyüme hedefleri ile uyumlu olarak ve aynı zamanda yurtdışı pazarlara açılma noktasında yeni satınalmanın olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İbrahim Halil Mete, Ali Armağan Kabakcıoğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/06/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımı,Piyasa çarpanları analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.05.2020 (Oyak Yatırım)
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
71.616.309 TL (Oyak Yatırım)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme tutarının üzerinden iskontolu olarak gerçekleşmiştir.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 9.06.2020 tarih ve 40 numaralı toplantı kararı ile
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin sermayesini temsil eden payların tamamının, 65.000.000 TL bedel karşılığında İbrahim Halil Mete, Ali Armağan Kabakcıoğlu 'dan Şirketimizce satın alınmasına, toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiş olup, 9.06.2020 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanmak suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.
Detaylı açıklamalara web sayfamızda bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.hektas.com.tr/haberdetay/HEKTAS-Tohum-Islahina-Odaklaniyor/99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850132
BIST