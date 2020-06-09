Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

09.06.2020 15:44
GÜNCEL HABERLER



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü zirai ilaçların toptan ve perakende ticaretini üretimini ithalat ve ihracatını iç ve dış piyasalarda pazarlamasını yapmak,
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/06/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
32,50
Toplam Tutar
65.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,15%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,87%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Hektaşın stratejik büyüme hedefleri ile uyumlu olarak ve aynı zamanda yurtdışı pazarlara açılma noktasında yeni satınalmanın olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İbrahim Halil Mete, Ali Armağan Kabakcıoğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/06/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımı,Piyasa çarpanları analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.05.2020 (Oyak Yatırım)
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
71.616.309 TL (Oyak Yatırım)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme tutarının üzerinden iskontolu olarak gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 9.06.2020 tarih ve 40 numaralı toplantı kararı ile
  
Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  'nin sermayesini temsil eden payların tamamının, 65.000.000 TL  bedel karşılığında   İbrahim Halil Mete, Ali Armağan Kabakcıoğlu 'dan Şirketimizce satın alınmasına, toplam satış  bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiş olup, 9.06.2020 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanmak  suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.
Detaylı açıklamalara web sayfamızda bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.hektas.com.tr/haberdetay/HEKTAS-Tohum-Islahina-Odaklaniyor/99





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850132


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:33108.890
Değişim :  -0,68% |  -747,56
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.456
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.256.605 % 10,00  
YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
DAGHL 8,73 1.828.110 % 9,95  
LUKSK 16,36 1.604.284 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5964 8,6395 % -0,17  
Frank 7,1021 7,1448 % 0,60  
Riyal 1,8079 1,8169 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 16,36  
Altın Gr. 374 374 3,71  
Cumhuriyet 2.425 2.453 18,70  
Tam 2.497 2.525 23,10  
Yarım 1.218 1.229 7,50  
Çeyrek 609 615 4,90  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 -0,04  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,48 40,48 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru