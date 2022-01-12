Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

12.01.2022 16:51
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Agriventis Technologies Pty.Ltd
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tohumculuk ve Tohum Islahı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.416.139 TRY
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.01.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.252.231 TRY
Beher Payın Alış Fiyatı
12,4321
Toplam Tutar
28.000.000 TRY
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,76
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
OYAK SERMAYE YATIRIMLARI A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklığın ve devreden tarafın hakim ortağı OYAK' tır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/01/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İNA (İndirgenmiş Nakit Akışı)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.02.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
51.579.905 TL - 59.338.059 TL Arasındadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

28 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere   Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikteki işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "tohumculuk ve tohum ıslahı" olan Avustralya'da yerleşik Agriventis Technologies Pty.Ltd.' nin sermayesini temsil eden payların %51'lik kısmını elinde bulunduran Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. 'den sahip olduğu payların tamamının 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınması işlemleri tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993098


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.064
Değişim :  0,89% |  18,18
Açılış :  2.070  
Önceki Kapanış :  2.046  
En Yüksek
2.075 En Düşük
2.056
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
KRDMA 11,49 230.839.122 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5563 13,6140 % -1,40  
Euro 15,4788 15,5475 % -0,97  
Sterlin 18,5903 18,6835 % -0,85  
Frank 14,7739 14,8629 % -0,70  
Riyal 3,6174 3,6355 % -1,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 1,36  
Altın Gr. 798 798 -10,32  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,29  
Gümüş Gr. 10,08 10,10 -0,01  
B. Petrol 84,28 84,28 0,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru