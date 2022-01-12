***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.01.2022 16:51
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Agriventis Technologies Pty.Ltd
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tohumculuk ve Tohum Islahı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.416.139 TRY
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.01.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.252.231 TRY
Beher Payın Alış Fiyatı
12,4321
Toplam Tutar
28.000.000 TRY
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,76
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
OYAK SERMAYE YATIRIMLARI A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklığın ve devreden tarafın hakim ortağı OYAK' tır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/01/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İNA (İndirgenmiş Nakit Akışı)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.02.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
51.579.905 TL - 59.338.059 TL Arasındadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
28 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikteki işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "tohumculuk ve tohum ıslahı" olan Avustralya'da yerleşik Agriventis Technologies Pty.Ltd.' nin sermayesini temsil eden payların %51'lik kısmını elinde bulunduran Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. 'den sahip olduğu payların tamamının 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınması işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993098
BIST