***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAgriventis Technologies Pty.LtdEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTohumculuk ve Tohum IslahıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.416.139 TRYEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.01.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.252.231 TRYBeher Payın Alış Fiyatı12,4321Toplam Tutar28.000.000 TRYEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,76Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması BeklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOYAK SERMAYE YATIRIMLARI A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtaklığın ve devreden tarafın hakim ortağı OYAK' tır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/01/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiİNA (İndirgenmiş Nakit Akışı)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası16.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar51.579.905 TL - 59.338.059 TL Arasındadır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar28 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikteki işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu "tohumculuk ve tohum ıslahı" olan Avustralya'da yerleşik Agriventis Technologies Pty.Ltd.' nin sermayesini temsil eden payların %51'lik kısmını elinde bulunduran Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. 'den sahip olduğu payların tamamının 28.000.000 TL bedel karşılığında devir alınması işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993098BIST