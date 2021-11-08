***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerlir (Gider)-1.227.647 967.209 122.290.402 122.029.964 122.029.964Dönem Karı (Zararı)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi57.985.987 57.985.987 57.985.987Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 0 0 0 0 0 0 2.256.362 57.985.987 0 0 0 0 0 -3.799.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.087.444 0 0 0 235.115.190 122.290.402 0 680.474.297 0 680.474.297Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler8.397.696 172.100.912 -180.498.608 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.453.220 -4.026.530 187.921.161 182.441.411 182.441.411Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-92.000.000 -92.000.000 -92.000.000Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.057.856 -3.057.856 -3.057.856Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler860.000.000 0 0 0 0 0 0 5.203.762 -8.764.014 0 0 0 0 0 -4.324.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.514.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.485.140 0 0 0 171.729.346 187.921.161 0 1.262.765.396 0 1.262.765.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-653.429.433 -239.621.794Dönem Karı (Zararı)187.921.161 122.290.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler199.961.751 78.701.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.825.793 19.020.851Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler56.718 -907.134Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 56.718 168.999Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -1.076.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.437.010 3.204.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.902.426 2.991.079Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13a -465.416 213.065Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler161.134.946 57.999.958Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.351.875 -1.456.910Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler175.486.821 59.456.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.035.481 -571.481Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-528.197 -44.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.051.959.769 -473.415.095Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-732.434.312 -259.175.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-208.018.605 -186.706.443Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-111.466.230 -64.897.546Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.709.828 21.979.231Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.730.947 4.221.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.741 11.164.391Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-664.076.857 -272.423.098Alınan Faiz14.351.875 1.456.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.968.249 -787.447Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler6a 31.262 16.242Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.767.464 32.115.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-191.755.657 -125.943.616Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-92.000.000 -57.860.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri709.712 131.688Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri706.791 88.077Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.921 43.611Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-100.465.369 -75.635.644Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -98.051.861 -73.713.576Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.413.508 -1.922.068Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -79.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 7.500.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI906.016.094 239.330.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.284.653.777 668.985.966Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-621.959.924 -379.699.893Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.700.149 -9.353.036Ödenen Temettüler-875.009 -219.799Ödenen Faiz-146.050.001 -40.382.287Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)402.947.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.831.004 -126.234.459NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.831.004 -126.234.459DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 75.595.472 176.941.069DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 136.426.476 50.706.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 136.855.356 75.600.817Ticari Alacaklar6a 1.484.035.536 751.807.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 1.327.855 666.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.482.707.681 751.141.422Diğer Alacaklar7a 2.319.021 22.024.438İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.319.021 22.024.438Türev Araçlar4 64.510.123 48.868.820Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar64.510.123 48.868.820Stoklar8 528.493.352 417.027.122Peşin Ödenmiş Giderler78.500.676 123.387.606İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler78.500.676 123.387.606Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.767.464 583.486Diğer Dönen Varlıklar62.193.684 32.980.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar62.193.684 32.980.421ARA TOPLAM2.358.675.212 1.472.280.409TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.358.675.212 1.472.280.409DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar118.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 118.495Diğer Alacaklar671.445 449.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7a 671.445 449.686Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.806.833 5.221.772Maddi Duran Varlıklar9 499.138.227 424.449.605Kullanım Hakkı Varlıkları37.778.218 28.103.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar160.268.787 159.103.427Şerefiye11 106.319.692 106.319.692İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 53.949.095 52.783.735Peşin Ödenmiş Giderler243.531.861İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler243.531.861Ertelenmiş Vergi Varlığı17 29.710.475 29.946.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR976.024.341 647.274.747TOPLAM VARLIKLAR3.334.699.553 2.119.555.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.585.740.157 894.459.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.585.740.157 894.459.973Banka Kredileri5 1.573.135.039 820.343.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 12.605.118 16.398.374İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 57.717.829Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar6b 218.650.989 222.360.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 10.787.631 6.033.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar207.863.358 216.327.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.081.638 13.350.691Diğer Borçlar7b 29.924.093 28.058.692İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.046.210 7.827.733İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.877.883 20.230.959Türev Araçlar0 485.728Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4 0 485.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.676.280 2.997.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.676.280 2.997.040Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.489.343 227.555Kısa Vadeli Karşılıklar13a 5.536.328 4.672.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.107.379 3.777.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar428.949 894.365ARA TOPLAM1.862.098.828 1.166.612.678TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.862.098.828 1.166.612.678UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar186.193.554 157.447.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar186.193.554 157.447.473Banka Kredileri5 159.671.310 145.563.600Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 26.522.244 11.883.873Uzun Vadeli Karşılıklar12.582.963 11.161.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13b 12.582.963 11.161.823Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 11.058.812 11.898.741TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER209.835.329 180.508.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.071.934.157 1.347.120.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.262.765.396 772.434.441Ödenmiş Sermaye860.000.000 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.203.762 2.256.362Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-8.764.014 83.235.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.324.785 -2.871.565Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.324.785 -2.871.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.324.785 -2.871.565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.514.786 8.541.316Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.514.786 8.541.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.485.140 38.087.444Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.729.346 235.115.190Net Dönem Karı veya Zararı187.921.161 180.498.608TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.262.765.396 772.434.441TOPLAM KAYNAKLAR3.334.699.553 2.119.555.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14a 1.423.742.255 709.478.554 526.020.849 235.468.735Satışların Maliyeti14b -945.054.327 -449.430.554 -326.111.293 -138.754.513TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)478.687.928 260.048.000 199.909.556 96.714.222BRÜT KAR (ZARAR)478.687.928 260.048.000 199.909.556 96.714.222Genel Yönetim Giderleri-49.896.075 -33.011.645 -15.673.642 -10.895.777Pazarlama Giderleri-53.792.811 -36.109.217 -17.633.121 -12.829.298Araştırma ve Geliştirme Giderleri-19.472.629 -12.400.763 -6.692.236 -4.237.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.928.387 1.915.485 538.397 266.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -36.907.426 -9.658.092 -1.136.976 -7.570.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)322.547.374 170.783.768 159.311.978 61.447.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.206.059 424.152 214.322 141.384Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-114.128 -47.820 -43.826 -15.940FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)323.639.305 171.160.100 159.482.474 61.572.922Finansman Gelirleri47.907.135 13.750.142 4.671.667 9.053.606Finansman Giderleri-181.589.798 -63.191.321 -79.080.886 -23.144.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)189.956.642 121.718.921 85.073.255 47.481.808Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.035.481 571.481 -611.228 -2.903.389Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.489.343 -2.024.966 -652.143 -1.901.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -546.138 2.596.447 40.915 -1.002.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)187.921.161 122.290.402 84.462.027 44.578.419DÖNEM KARI (ZARARI)187.921.161 122.290.402 84.462.027 44.578.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları187.921.161 122.290.402 84.462.027 44.578.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 18 0,31000000 0,27000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.453.220 -1.227.647Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13b -1.816.525 -1.573.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler363.305 346.259Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi363.305 346.259Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.026.530 967.209 -2.999.680 472.203Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.813.286 1.240.011 -3.895.688 605.387Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.813.286 1.240.011 -3.895.688 605.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler786.756 -272.802 896.008 -133.184Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi786.756 -272.802 896.008 -133.184DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.479.750 -260.438 -2.999.680 472.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.441.411 122.029.964 81.462.347 45.050.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları182.441.411 122.029.964 81.462.347 45.050.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976056BIST