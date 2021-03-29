***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
29.03.2021 11:30
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Süreç İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Ayrılma hakkı kullanımı doğmamıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921371
BIST
14:131.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
14:138,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0889
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:139,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:13453,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,50
|Açılış
|: 453,62
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:13
|TRILC
|50,40
|179.636.855
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.959.629
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.934.430
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.902.683
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|54.465.617
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,98
|1.215.793.620
|% 5,92
|
|GARAN
|6,95
|935.473.015
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,20
|682.894.710
|% 3,90
|
|EKGYO
|2,02
|619.384.797
|% 9,19
|
|PETKM
|5,64
|425.525.606
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,02
|619.384.797
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,98
|1.215.793.620
|% 5,92
|
|GARAN
|6,95
|935.473.015
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,20
|682.894.710
|% 3,90
|
|DOHOL
|3,34
|320.219.055
|% 3,09
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1642
|8,1692
|% 1,10
|
|Euro
|9,6165
|9,6250
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2645
|11,3210
|% 1,39
|
|Frank
|8,6547
|8,7068
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1722
|2,1831
|% 1,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,13
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.996
|3.041
|27,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|33,00
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|15,97
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,79
|
Seans Raporu
14:13
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