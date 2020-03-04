***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HEKTS, TRAHEKTS91E4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HEKTS, TRAHEKTS91E4 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2019_Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 227.571.100,142. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 30.759.303,22* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 145.386.308 146.562.823,764. Vergiler ( - ) -184.942 05. Net Dönem Kârı 145.571.250 146.562.823,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.328.141,19 7.328.141,198. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 138.243.108,81 139.234.682,57Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 138.243.108,81 139.234.682,579. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 138.243.108,81 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 6.912.155,44 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 131.330.953,37 132.322.527,1320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2020 tarihinde yapılan toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan mali tablolarda ise 31.12.2019 tarihi itibariyle oluşan 145.386.308,00 TL brüt kardan Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Gideri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 7.328.141,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 138.243.108,81 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.2019 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla,Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2019 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılan Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824198BIST