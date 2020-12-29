Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2020 18:16



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar gereği
Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895477


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.460
Değişim :  1,42% |  20,40
Açılış :  1.443  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.460 En Düşük
1.436
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 374,00 263.893.895 % 10,00  
ARZUM 24,86 22.813.525 % 10,00  
CASA 99,00 4.262.075 % 10,00  
INTEM 33,88 8.727.098 % 10,00  
SILVR 7,92 7.326.230 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3856 7,3942 % -0,59  
Euro 9,0469 9,0625 % -0,35  
Sterlin 9,9500 9,9999 % -0,16  
Frank 8,3253 8,3755 % -0,04  
Riyal 1,9628 1,9726 % -0,66  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 11,32  
Altın Gr. 447 447 -1,03  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -42,00  
Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,33 26,37 0,08  
Gümüş Gr. 6,23 6,25 -0,03  
B. Petrol 51,37 51,37 0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru