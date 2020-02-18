***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 18:35
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.02.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar çerçevesinde Orhangazi AR-GE ve Eğitim Temelli Tarımsal Üretim Projesi kapsamında, 32.544 m2 alanda yapılması hedeflenen ıslah ve üretim serası için BG GLOBAL Tarım Ürünleri Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firması ile projenin tamamlanması sürecince toplam 2.385.000 $ bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819952
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5461
18:05312,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,66
|Açılış
|: 312,01
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
312,61
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,35
|11.629.500
|% -8,47
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8603
|7,8998
|% 0,30
|
|Frank
|6,1453
|6,1823
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6095
|1,6175
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|23,29
|
|Altın Gr.
|313
|313
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,09
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|-0,62
|