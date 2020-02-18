***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.02.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar çerçevesinde Orhangazi AR-GE ve Eğitim Temelli Tarımsal Üretim Projesi kapsamında, 32.544 m2 alanda yapılması hedeflenen ıslah ve üretim serası için BG GLOBAL Tarım Ürünleri Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firması ile projenin tamamlanması sürecince toplam 2.385.000 $ bedel ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819952BIST