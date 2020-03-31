***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 16:44
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 31 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Hamza Alper KARAÇOBAN)
Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Omsan Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Yüksel YILMAZ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, t
oplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833577
BIST
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|% -7,79
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|OZRDN
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|% -5,24
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|GARAN
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|% 1,49
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|ECILC
|4,78
|655.510.984
|% 4,37
|
|PGSUS
|34,20
|435.718.240
|% 9,97
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|ISFIN
|2,88
|261.084.315
|% 7,06
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|YKBNK
|1,89
|258.915.156
|% 1,07
|
|IHLGM
|1,05
|135.184.757
|% 9,38
|
|ODAS
|1,36
|117.086.101
|% 6,25
|
|THYAO
|9,06
|728.304.594
|% 3,90
|
|ADESE
|1,04
|74.325.773
|% 6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1402
|8,1810
|% -0,04
|
|Frank
|6,7887
|6,8296
|% -0,62
|
|Riyal
|1,7454
|1,7541
|% 0,02
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.611
|1.613
|-9,31
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,17
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
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|B. Petrol
|26,38
|26,38
|-0,04
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