***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 18:18
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan kararla Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, özellikle ihracata dönük piyasada etkin olmak amaçlı olarak, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros caddesi N 11 Yakapınar Sarıçam Adana adresinde mukim, ana faaliyet konusu bitki koruma ürünlerinin üretimi ve yurt içi ve yurtdışına satışı faaliyetleri olan Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin paylarının satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere başlanması hususunda Genel Müdürümüze yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847013
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0519
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05372,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,45
|Açılış
|: 372,07
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2665
|8,3080
|% 0,27
|
|Frank
|6,9638
|7,0058
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|12,70
|
|Tam
|2.483
|2.507
|13,20
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|