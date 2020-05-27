***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan kararla Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, özellikle ihracata dönük piyasada etkin olmak amaçlı olarak, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros caddesi N 11 Yakapınar Sarıçam Adana adresinde mukim, ana faaliyet konusu bitki koruma ürünlerinin üretimi ve yurt içi ve yurtdışına satışı faaliyetleri olan Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin paylarının satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere başlanması hususunda Genel Müdürümüze yetki verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847013BIST