***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 16:23
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2020 tarih ve 2020/37 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi' nin aldığı 02 Haziran 2020 tarih ve 2020/31 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn.Remzi ER'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
Sn. Remzi ER'in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848787
BIST
17:40109.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 908,94
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:406,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:407,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0617
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:40366,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,58
|Açılış
|: 366,55
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|24.905.680
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.920.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.538
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.521.132
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.712.318
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,66
|15.130.840
|% -6,80
|
|GARAN
|8,20
|1.317.470.612
|% 1,74
|
|ASELS
|31,94
|917.029.321
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,66
|643.926.875
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|629.111.408
|% -0,48
|
|AEFES
|19,64
|532.721.190
|% 6,05
|
|EKGYO
|1,66
|643.926.875
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|362.415.605
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.317.470.612
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,43
|299.074.921
|% 0,41
|
|ADESE
|1,65
|195.664.423
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4589
|8,5013
|% 0,92
|
|Frank
|6,9808
|7,0229
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7908
|1,7998
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,29
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.415
|-41,20
|
|Tam
|2.454
|2.485
|-34,60
|
|Yarım
|1.198
|1.213
|-20,70
|
|Çeyrek
|599
|607
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,39
|