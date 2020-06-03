***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.06.2020 tarih ve 2020/37 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi' nin aldığı 02 Haziran 2020 tarih ve 2020/31 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn.Remzi ER'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.Sn. Remzi ER'in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848787BIST