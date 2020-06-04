***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.06.2020 tarih ve 2020/38 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı AKDENİZ Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı 03 Haziran 2020 tarih ve 2020/623 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn. Aliseydi KARAOĞLU'nun AKDENİZ Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.Sn. Aliseydi KARAOĞLU'nun özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849133BIST