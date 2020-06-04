***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 16:27
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.06.2020 tarih ve 2020/38 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı AKDENİZ Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı 03 Haziran 2020 tarih ve 2020/623 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn. Aliseydi KARAOĞLU'nun AKDENİZ Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
Sn. Aliseydi KARAOĞLU'nun özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849133
BIST
17:41109.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 250,72
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
17:416,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
17:417,6569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0813
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6570
En Düşük
7,5332
17:41370,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,70
|Açılış
|: 370,65
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|10,45
|77.179.780
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.431.199
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.203.424
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|DERAS
|5,18
|42.948.876
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,16
|41.928.345
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.090.963
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.227.327.266
|% 0,72
|
|ASELS
|31,80
|1.082.197.020
|% 0,13
|
|GARAN
|8,16
|894.758.205
|% -0,73
|
|PETKM
|3,83
|875.032.132
|% 4,36
|
|EKGYO
|1,65
|600.473.409
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|600.473.409
|% -0,60
|
|PETKM
|3,83
|875.032.132
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,38
|242.438.629
|% 1,47
|
|KARSN
|1,90
|265.661.188
|% 2,70
|
|TSKB
|1,15
|161.952.593
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4842
|8,5267
|% 0,42
|
|Frank
|7,0402
|7,0826
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|6,84
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.440
|13,30
|
|Tam
|2.480
|2.511
|13,70
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,60
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,30
|