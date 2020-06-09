***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 15:48
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin,uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda
Yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştiren HEKTAŞ, Tarı
16:22109.111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -525,70
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:226,8037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:227,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6975
En Düşük
7,6354
16:22375,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,54
|Açılış
|: 375,15
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.881
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.865
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.854.739
|% -9,94
|
|MAALT
|80,55
|41.373.734
|% -8,15
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,33
|19.765.785
|% -6,48
|
|EKGYO
|1,80
|848.523.910
|% 3,45
|
|GSRAY
|3,90
|829.382.626
|% 4,28
|
|GARAN
|8,17
|784.417.624
|% -1,09
|
|THYAO
|12,65
|416.769.912
|% 0,08
|
|IHLGM
|1,40
|404.452.043
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,80
|848.523.910
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,40
|404.452.043
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,90
|829.382.626
|% 4,28
|
|KARSN
|2,02
|283.427.029
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,76
|100.233.870
|% 2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5926
|8,6357
|% -0,21
|
|Frank
|7,1156
|7,1585
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|16,91
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.530
|43,00
|
|Tam
|2.502
|2.530
|28,40
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|10,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:38INTEM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 502 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -663, 74 kaybederek (% -0.65 ) 101, 964
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, YONGA, TACTR, PKART, EGCYH
-
16:36
KUYAS, EGCYH, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
MAALT, KRGYO, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında