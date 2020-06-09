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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2020 15:48
GÜNCEL HABERLER



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin,uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda
Yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştiren HEKTAŞ, Tarı



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.285.881 % 10,00  
YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
DAGHL 8,73 1.829.865 % 9,95  
LUKSK 16,36 1.747.434 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5926 8,6357 % -0,21  
Frank 7,1156 7,1585 % 0,79  
Riyal 1,8080 1,8171 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 16,91  
Altın Gr. 375 375 4,48  
Cumhuriyet 2.493 2.530 43,00  
Tam 2.502 2.530 28,40  
Yarım 1.221 1.231 10,10  
Çeyrek 610 617 6,20  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 -0,12  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,44 40,44 -0,36  
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