***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olan tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yerine tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (temsilcisi: Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859001BIST