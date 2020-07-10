***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 17:02
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olan tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yerine tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (temsilcisi: Baran ÇELİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859001
BIST
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|MEGAP
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|TURGG
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|PEKGY
|8,66
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|TSPOR
|6,24
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|5.818.821
|% -9,86
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|VANGD
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|920.972
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|% -2,31
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|GARAN
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|1.084.762.746
|% -1,64
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|TRKCM
|4,56
|1.022.020.662
|% -1,51
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|SISE
|6,19
|1.019.594.672
|% -2,98
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|THYAO
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|905.173.263
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,11
|1.739.799.932
|% -2,31
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|IHLGM
|1,63
|397.150.870
|% -2,98
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|TRKCM
|4,56
|1.022.020.662
|% -1,51
|
|KRDMD
|3,00
|642.390.556
|% -2,91
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|TSKB
|1,22
|258.666.416
|% -2,40
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6618
|8,7052
|% 0,42
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|Frank
|7,2723
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|% 0,01
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|Riyal
|1,8250
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|% 0,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.809
|5,34
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|Altın Gr.
|399
|399
|1,40
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|Cumhuriyet
|2.656
|2.696
|-3,00
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|Tam
|2.671
|2.684
|11,70
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|Yarım
|1.298
|1.313
|5,70
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|Çeyrek
|649
|657
|2,90
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|Gümüş.Ons
|18,72
|18,76
|0,05
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|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
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