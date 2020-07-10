***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.07.2020 tarih ve 2020/49 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı 10 Temmuz 2020 tarih ve 627 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn. Aslıhan DÖĞER'in AKDENİZ Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.Sn. Sn. Aslıhan DÖĞER'in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859003BIST