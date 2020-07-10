***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 17:03
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2020 tarih ve 2020/49 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı 10 Temmuz 2020 tarih ve 627 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn. Aslıhan DÖĞER'in AKDENİZ Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
Sn. Sn. Aslıhan DÖĞER'in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859003
BIST
17:12114.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.595,18
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:126,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:127,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7741
En Düşük
7,7277
17:12398,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,44
|Açılış
|: 398,39
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|TGSAS
|7,72
|5.346.787
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.334.406
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.585.374
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.731.734
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.061.798
|% -9,86
|
|TURGG
|55,05
|18.389.424
|% -9,83
|
|PEKGY
|8,77
|56.017.092
|% -8,84
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|GARAN
|7,78
|1.140.424.777
|% -1,64
|
|SISE
|6,19
|1.073.672.493
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|THYAO
|11,75
|1.011.603.057
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,63
|427.343.484
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|643.474.540
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|690.868.103
|% -2,59
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6539
|8,6973
|% 0,32
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,17
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,60
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:25AKGUV
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 271, 305 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 49 kaybederek (% -1.12 ) 130, 781
-
17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, SISE
-
17:24XU100
Endeks 114, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 19, 530.00 milyon TL de
-
17:23DERAS
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 855 adet işlem