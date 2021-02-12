***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 16:51
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.02.2021 tarihinde ve 11 Numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm görevlisi olan Mehmet TEKSOY' un bu görevinden ayrılması dolayısıyla yerine, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak Uğur AKBAŞ' ın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Adı ve Soyadı: Uğur AKBAŞ
Tel: 0 262 751 1412
Faks: 0 262 751 3725
E-posta: ugur.akbas@hektas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909375
BIST
17:031.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:037,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
17:038,5085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0290
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:03411,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,18
|Açılış
|: 411,30
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KONTR
|94,70
|92.750.318
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.688.827
|% 9,99
|
|RODRG
|28,00
|9.604.488
|% 9,98
|
|NIBAS
|34,16
|46.672.962
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|53.851.740
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.970.437
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,90
|2.178.764.633
|% 3,80
|
|SASA
|33,68
|1.368.965.740
|% 7,60
|
|ESEN
|41,34
|734.430.358
|% -1,71
|
|SISE
|7,65
|681.885.522
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,53
|619.645.955
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,53
|619.645.955
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|287.580.291
|% -1,13
|
|ODAS
|4,05
|479.461.759
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,40
|159.002.713
|% -1,41
|
|PETKM
|5,00
|531.431.410
|% -1,77
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0353
|7,0387
|% 0,18
|
|Euro
|8,5051
|8,5085
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,6701
|9,7186
|% -0,07
|
|Frank
|7,8372
|7,8844
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8692
|1,8785
|% 0,10
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:15AYEN
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 750, 067 adet işlem
-
17:14ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 168 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, PETKM
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ISCTR
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KRGYO, KONTR, AVGYO, GEDIK, VAKFN, INVEO, IDGYO, NIBAS, DARDL