***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.02.2021 tarihinde ve 11 Numaralı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm görevlisi olan Mehmet TEKSOY' un bu görevinden ayrılması dolayısıyla yerine, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak Uğur AKBAŞ' ın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Adı ve Soyadı: Uğur AKBAŞTel: 0 262 751 1412Faks: 0 262 751 3725E-posta: ugur.akbas@hektas.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909375BIST