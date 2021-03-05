***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, uzun vadeli ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda atmış olduğu adımlarla ilgili haber ve röportajların yer aldığı kurumsal yayını 'AKILLI TARIM' dergisinin 6. sayısınaWeb sayfamızda bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.https://www.hektas.com.tr/kurumsal?id=hektasakillitarimdergisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915686BIST