***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 19:41
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, uzun vadeli ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda atmış olduğu adımlarla ilgili haber ve röportajların yer aldığı kurumsal yayını 'AKILLI TARIM' dergisinin 6. sayısına
Web sayfamızda bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.hektas.com.tr/kurumsal?id=hektasakillitarimdergisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915686
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
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1.546
En Düşük
1.528
18:057,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0144
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 410,38
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413,61
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5428
|7,5535
|% 0,56
|
|Euro
|8,9891
|9,0144
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,3911
|10,4432
|% -0,13
|
|Frank
|8,0697
|8,1183
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0049
|2,0150
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|2,44
|