***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin aldığı 29.03.2021 tarih ve 2021/290 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğinceŞirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olanOYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleriAnonim Şirketi, Şirketimiz Yönetim Kurulunda adına hareket eden gerçek kişi İbrahim ERTAŞ yerine 31 Mart 2021 Tarihi itibariyle Volkan ÜNLÜEL'in atandığını bildirmekle birlikte ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.Sn. Volkan ÜNLÜEL'in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922185BIST