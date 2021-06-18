***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 12:04
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda
Yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştiren HEKTAŞ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen Türkiye'nin ilk tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze'nin satış haklarını 5 yıllığına devralarak üretimini ve satışını yapacak.
Yapılan basın duyurusuna web sayfamızda bulunan aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
www.hektas.com.tr/hektas-turkiyenin-ilk-tescilli-siyez-bugdaylarini-uretecek
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943007
BIST
14:091.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:098,7035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0910,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0225
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:09499,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,81
|Açılış
|: 499,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:09
|TKURU
|139,20
|5.810.609
|% 9,95
|
|DIRIT
|4,90
|208.376
|% 9,37
|
|IZFAS
|5,64
|7.299.023
|% 5,03
|
|UNLU
|5,90
|26.886.315
|% 4,80
|
|DOKTA
|29,84
|201.718
|% 4,63
|
|BERA
|16,93
|8.465.119
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,57
|842.937.200
|% -0,61
|
|GARAN
|8,29
|444.238.218
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,12
|329.210.085
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,90
|318.995.488
|% -0,49
|
|KRDMD
|6,99
|314.874.946
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,12
|329.210.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|151.818.369
|% 0,46
|
|THYAO
|14,57
|842.937.200
|% -0,61
|
|GARAN
|8,29
|444.238.218
|% 1,22
|
|KRDMD
|6,99
|314.874.946
|% -2,51
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7002
|8,7035
|% -0,18
|
|Euro
|10,3670
|10,3750
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0338
|12,0942
|% -0,60
|
|Frank
|9,4078
|9,4645
|% -0,58
|
|Riyal
|2,3084
|2,3199
|% -0,42
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24MERIT
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 069 adet işlem
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PETKM, ARCLK
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, AKBNK
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 09 kaybederek (% -0.01 ) 1, 248
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, TKURU, OZBAL, VKFYO