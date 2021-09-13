***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.09.2021 tarinide gerçekleştirilen toplantısındaSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Betül KARA'nın yerine, aynı görevleri ifa etmek üzere mevzuatta öngörülen niteliklere sahip Tuba BEKTAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürlürü olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963510BIST