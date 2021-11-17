Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2021 14:13
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Danışmanı olarak görev yapan Sn. Mehmet DERİN 17 Kasım 2021 tarihi itibariyle Ar-Ge Direktörü olarak atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978284


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:441.691
Değişim :  0,34% |  5,81
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.686  
En Yüksek
1.701 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 243.418.274 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.605.411 % 9,97  
BRMEN 2,16 101.738 % 9,64  
DITAS 20,72 30.450.075 % 9,28  
daha fazla
14:44 Alış Satış %  
Dolar 10,4753 10,4827 % 1,61  
Euro 11,8655 11,8751 % 1,67  
Sterlin 14,0480 14,1184 % 1,75  
Frank 11,2118 11,2794 % 1,56  
Riyal 2,7858 2,7998 % 1,59  
daha fazla
14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 9,68  
Altın Gr. 626 627 12,84  
Cumhuriyet 4.140 4.203 70,00  
Tam 4.130 4.234 80,74  
Yarım 1.996 2.048 39,05  
Çeyrek 1.001 1.024 19,53  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 0,24  
Gümüş Gr. 8,44 8,45 0,21  
B. Petrol 81,48 81,48 -0,95  
Seans Raporu 14:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru