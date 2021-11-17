***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 14:13
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Strateji ve Pazarlama Danışmanı olarak görev yapan Sn. Mehmet DERİN 17 Kasım 2021 tarihi itibariyle Ar-Ge Direktörü olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978284
BIST
14:441.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
14:4410,4827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1659
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
14:4411,8751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1945
|Açılış
|: 11,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
14:44627,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 13,51
|Açılış
|: 627,22
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler14:44
|PRKAB
|40,70
|243.418.274
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.605.411
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,16
|101.738
|% 9,64
|
|DITAS
|20,72
|30.450.075
|% 9,28
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|TDGYO
|6,93
|39.336.346
|% -4,81
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|DESA
|8,43
|9.108.065
|% -4,53
|
|GARAN
|11,99
|1.706.526.708
|% -0,66
|
|PETKM
|7,79
|1.632.849.778
|% -1,77
|
|SISE
|10,21
|1.198.835.218
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,59
|884.749.573
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,32
|753.587.109
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,32
|753.587.109
|% -1,48
|
|PETKM
|7,79
|1.632.849.778
|% -1,77
|
|ADESE
|1,07
|217.297.958
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,13
|384.571.381
|% 1,91
|
|ODAS
|1,58
|226.302.678
|% 1,94
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4753
|10,4827
|% 1,61
|
|Euro
|11,8655
|11,8751
|% 1,67
|
|Sterlin
|14,0480
|14,1184
|% 1,75
|
|Frank
|11,2118
|11,2794
|% 1,56
|
|Riyal
|2,7858
|2,7998
|% 1,59
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,68
|
|Altın Gr.
|626
|627
|12,84
|
|Cumhuriyet
|4.140
|4.203
|70,00
|
|Tam
|4.130
|4.234
|80,74
|
|Yarım
|1.996
|2.048
|39,05
|
|Çeyrek
|1.001
|1.024
|19,53
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,95
|
Seans Raporu
14:44
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14:55XU050
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14:55
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14:55
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