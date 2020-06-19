Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 16.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHEKTA2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi 21.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 6,7734 27,17 30,07 2.573.892 Evet
2 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 6,5907 26,44 29,18 2.504.466 Evet
3 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 7,049 28,27 31,42 2.678.633 Evet
4 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,5102 18,09 19,36 1.713.876 Evet
5 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 3,3914 13,6 14,31 1.288.726 Evet
6 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,9809 11,96 12,5 1.132.737 Evet
7 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,5858 10,37 10,78 982.622
8 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSHEKTA2014 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 1.132.737 TL tutarındaki 6.Kupon ödemesi 19/06/2020 tarihinde yapılmıştır.18.09.2020 ödeme tarihli 7.kupon faiz oranı ise % 2,5858 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851985


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:29113.479
Değişim :  0,87% |  983,96
Açılış :  113.561  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
114.338 En Düşük
113.190
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 5,76 38.489.280 % 9,92  
AKSGY 4,06 38.079.112 % 8,85  
KRDMA 3,36 146.091.584 % 8,39  
TCELL 17,31 1.510.451.127 % 6,65  
MERIT 21,70 49.591 % 6,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4586 8,5010 % -0,39  
Frank 7,1831 7,2264 % 0,07  
Riyal 1,8226 1,8317 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 9,10  
Altın Gr. 381 382 1,76  
Cumhuriyet 2.483 2.496 9,40  
Tam 2.548 2.559 7,60  
Yarım 1.241 1.252 4,70  
Çeyrek 623 627 2,30  
Gümüş.Ons 17,54 17,58 0,19  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,03  
B. Petrol 42,30 42,30 0,79  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru