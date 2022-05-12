***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHEKT82216 Finansman Bonosu SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.08.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHEKT82216Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000İhraç Fiyatı 0,95276Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.08.2022Kayıt Tarihi 15.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.08.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 165.000.000 TL nominal değerle 96 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT82216 olan finansman bonosu ihracı 12/05/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030005BIST