***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.02.2020 16:22
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820855
BIST
17:13117.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.418,16
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:136,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:136,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:13322,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,14
|Açılış
|: 322,86
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,14
|91.887.359
|% 17,35
|
|DGGYO
|6,57
|40.039.743
|% 15,47
|
|ESCOM
|3,12
|8.878.593
|% 14,71
|
|ARDYZ
|14,87
|18.343.571
|% 12,74
|
|SAYAS
|3,63
|5.546.913
|% 12,73
|
|MIPAZ
|3,06
|160.586.391
|% -14,04
|
|HATEK
|8,45
|13.774.170
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|45.218.780
|% -4,94
|
|THYAO
|14,45
|1.656.877.824
|% 0,56
|
|ASELS
|28,94
|1.098.220.881
|% 2,05
|
|KOZAA
|12,56
|680.533.940
|% 11,74
|
|IPEKE
|9,80
|665.871.784
|% 6,41
|
|KRDMD
|2,79
|504.767.608
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,55
|356.875.983
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|407.442.035
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,79
|504.767.608
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,54
|228.200.302
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|174.412.799
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8889
|7,9284
|% 0,68
|
|Frank
|6,2074
|6,2448
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6268
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
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