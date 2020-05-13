***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.05.2020 16:07
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844724
BIST
15:56100.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.100,69
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
15:566,9811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9700
15:567,5939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
15:56384,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,06
|Açılış
|: 384,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
384,46
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.822.499
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,84
|1.572.365.665
|% 5,18
|
|ECILC
|5,96
|534.841.323
|% 9,96
|
|THYAO
|10,71
|495.400.114
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,88
|493.678.375
|% 4,02
|
|GARAN
|7,98
|464.125.258
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,49
|444.771.047
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,31
|167.987.451
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,88
|493.678.375
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,20
|266.089.303
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|198.709.587
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5704
|8,6134
|% 0,21
|
|Frank
|7,1799
|7,2232
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|9,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|3,30
|
|Tam
|2.545
|2.579
|3,30
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|1,60
|
|Çeyrek
|621
|631
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|0,09
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